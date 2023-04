"Prostitutas colombianas", "osgas", "cinderela", "florzinha", "burras" ou "vacas", eram algumas das expressões utilizadas por uma professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) que, entre março e abril do ano passado, foi alvo de duas queixas, uma delas de 20 investigadores e estudantes do Laboratório de Farmacognosia, por assédio moral, sexual e discriminação.









