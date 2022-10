Professores exigem respeito ao Governo

Com certeza que, se o Orçamento do Estado (OE) para 2023 continuar a esquecer os professores, não vamos fazer uma nova concentração apenas e podemos ter de partir para formas de luta bem mais elevadas”. O aviso ao Governo foi deixado ontem pelo secretário-geral da Fenprof, junto à Assembleia da República, em Lisboa, onde mais de 400 docentes exigiram “respeito”.









“[Este ano] tivemos um OE que parecia feito para um país onde não há professores”, destacou Mário Nogueira. Faltaram, queixou-se o dirigente sindical, medidas para a valorização salarial da carreira docente que considerem a aposentação e a necessidade de rejuvenescimento da profissão.

A proposta de OE para 2023, que será entregue no Parlamento na segunda-feira, será apreciada pelo Conselho Nacional da Fenprof, nos próximos dias 20 e 21. É neste que é o órgão máximo entre congressos que serão analisadas as negociações com o Ministério da Educação, “bem como convocadas ou confirmadas as formas de ação e luta que se considerem indispensáveis”.



No encontro, que acontecerá após o Secretariado Nacional da Fenprof se reunir esta semana, serão apresentadas as conclusões da “auscultação aos docentes” que já decorre nas escolas. Segundo apurou o CM, não está, para já, definida a marcação de greve. A hipótese de uma paralisação parcial ou “cirúrgica” está excluída.