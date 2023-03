Ministério da Educação (ME) e sindicatos de professores têm na reunião de quinta-feira a última oportunidade de um acordo. Para isso, segundo a Fenprof, era preciso que o ME corrigisse quatro pontos da proposta do regime de concursos e calendarizasse a recuperação do tempo de serviço congelado e o fim das vagas e quotas para progressão.









