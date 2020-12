Profissionais do Hospital Amadora-Sintra inspiram-se na pandemia e adaptam música de Natal para alegrar a época

Numa publicação na sua página no Facebook, o hospital refere que o momento serviu para assinalar um Natal diferente, mas que mantém os valores de todos os outros anos.



"Esta é uma homenagem descontraída e divertida que o Coro do HFF faz a todos os profissionais de saúde que nos últimos meses têm combatido de forma incansável a pandemia COVID-19. É, também, uma maneira de celebrar um Natal que será diferente de todos aqueles que vivemos, mas que mantém inalterado o espírito de união e solidariedade, paz, amor e alegria", pode ler-se.





Os profissionais do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) decidiram juntar-se para animar o Natal, num ano fortemente marcado pela pandemia da Covid-19.O coro do Hospital Amadora-Sintra, composto por vários profissionais das mais diversas áreas, adaptou o sucesso da cantora Mariah Carey, "All I Want For Christmas is You", e criou a música "Natal no Hospital".