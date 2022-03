As candidaturas ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior preveem mais 25 mil camas para estudantes a preços acessíveis até 2026, superando em cerca de 10 mil o número previsto. As candidaturas ao programa de apoio à construção e reabilitação de residências vão ser agora avaliadas, prevendo um investimento de 700 milhões de euros, dos quais 570 milhões através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).