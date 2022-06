A Juventude Socialista (JS) apresentou esta quarta-feira uma proposta para regulamentação da prostituição e o grupo parlamentar do PS mostrou-se disponível para avançar, mas para já não apresenta qualquer iniciativa legislativa nesse sentido. O tema está na ordem do dia porque o Parlamento discutiu esta quarta-feira uma petição para legalização do lenocínio (exploração da prostituição), apresentada por Ana Loureiro, dona de casas de prostituição.









