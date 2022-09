A Direção-Geral da Saúde definiu os grupos para a vacinação preventiva contra a varíola-dos-macacos. Homens que têm sexo com homens (HSH), mulheres e pessoas trans, em profilaxia pré-exposição para o VIH e diagnóstico de pelo menos uma infeção sexualmente transmissível (IST) no último ano, HSH que vivam com VIH e diagnóstico de uma IST no último ano, HSH e trans envolvidas em sexo comercial, HSH com imunossupressão grave e profissionais de saúde com elevado risco de exposição, integram os grupos de risco.