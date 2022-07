Foi registado em Portugal o primeiro caso de varíola-dos-macacos em mulheres. Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, relativos a 7 de julho, revelam que o País tem 473 casos de varíola-dos-macacos. Dos 319 dos quais há informação, as idades dos doentes variam entre os 19 e 61 anos e um dos casos é do sexo feminino. A maior parte dos casos (256) registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que em todas as regiões do País há casos confirmados da ‘monkeypox’. A nível europeu, são 5949 os casos, em 33 países. Reino Unido (1351), Espanha (1256), Alemanha (1242) e França (498) são os países que registam mais casos do que Portugal.





Os sintomas mais comuns da varíola-dos-macacos, doença transmissível de pessoa para pessoa por contacto físico próximo, incluindo via sexual, são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço e aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas. Portugal já recebeu 2700 doses de vacinas contra o vírus ‘monkeypox’, adquiridas pela Comissão Europeia para os Estados-membros mais afetados pelo surto. A Autoridade Nacional do Medicamento também concedeu uma autorização de utilização excecional em Portugal para a vacina da varíola aprovada nos Estados Unidos da América para a ‘monkeypox’.