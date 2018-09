Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil apela a medidas de autoproteção após 97 eventos sísmicos nos Açores

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomendam que sejam tomadas medidas.

Por Lusa | 07:43

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores informou que desde 20 de setembro foram registados 97 eventos de atividade sísmica, oito dos quais sentidos, e a proteção civil apelou este sábado à população que tome medidas de autoproteção.



"O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que desde as 20h35 locais (mais uma hora em Lisboa) do dia 20 de setembro tem vindo a ser registada atividade sísmica significativamente acima dos valores normais numa região epicentral no mar, situada entre 1 e 5 km a sul da Povoação, ilha de S. Miguel", lê-se no comunicado do CIVISA, reproduzido pela proteção civil.



Por essa razão, Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu este sábado um comunicado onde recomenda que sejam tomadas algumas medidas de autoproteção.



Um segundo sismo com magnitude 2,5 na escala de Richter foi sentido na sexta-feira na Povoação, ilha de São Miguel, nos Açores, adiantou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).



De acordo com um comunicado, e segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 13:25 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de dois quilómetros a sul/sudoeste da Povoação.



Já pelas 09h30 locais foi registado um outro sismo com magnitude 2,5 na escala de Richter e epicentro a cerca de dois quilómetros a sudoeste da Povoação.



O SRPCBA indicou na altura que o sismo foi também sentido nas Furnas, Ribeira Quente e Água Retorta.



A Proteção Civil refere que o CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.