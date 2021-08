A Proteção Civil pré-posicionou "forças robustas" de bombeiros em locais-chave, onde se espera que as temperaturas e as condições para incêndios florestais estejam a níveis máximos.Os reforços foram para Macedo de Cavaleiros (Bragança), Mangualde (Viseu), Castelo Branco e Quarteira (Algarve). Estes grupos de reforço são provenientes do Porto (Bragança) e Lisboa (resto do País), distritos onde o risco, embora elevado, será menor. Dois aviões estacionados em Ovar foram colocados em Viseu.