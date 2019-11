Protesto de funcionários fecha escolas de Norte a Sul do País

Em centenas de escolas esta sexta-feira não houve aulas devido à greve do pessoal não docente. O primeiro fim de semana de compras para o Natal começou assim numa sexta-feira para alunos, professores e não docentes.Em Benfica, Lisboa, pela primeira vez em 39 anos a Escola Secundária José Gomes Ferreira encerrou devido a uma greve. "Não vamos ter aulas", afirmou aos alunos Manuel Esperança, diretor da escola, um pouco antes das 9h00. Nas poucas palavras que dirigiu aos alunos, pediu: "Tenham juízo. Vão sair e vão para as vossas casas, não quero que nada de mal vos aconteça."Segundo a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a adesão à greve do pessoal não docente "ultrapassou os 90%". E muitos alunos aproveitaram para participar nas manifestações pelo clima.Os não docentes exigem a integração dos atuais trabalhadores precários e a contratação imediata de mais 6 mil trabalhadores para os quadros.Em Macedo de Cavaleiros, 1400 alunos ficaram sem aulas pelo quarto dia em duas semanas, depois de na semana passada terem aderido durante três dias à greve do STOP.Dezenas de funcionários das escolas protestaram ao início da tarde em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa.