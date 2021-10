Protoiro diz que alteração de idade para assistir a touradas não proibe a entrada

A ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia considerou esta quinta-feira que a alteração da idade mínima para se assistir a uma tourada, para os 16 anos, "não proíbe a entrada a menores, que podem continuar a frequentar os espetáculos".

"O que foi aprovado é uma alteração de classificação etária, e não uma proibição de acesso de menores", começou por dizer à Lusa o secretário-geral da Protoiro, Hélder Milheiro, reagindo à decisão desta quinta-feira do Governo em alterar a idade mínima para se assistir a uma tourada em Portugal dos 12 para os 16 anos.

"Esta medida surge na sequência do relatório do Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 27 de setembro de 2019, que defende o aumento da idade mínima para assistir a espetáculos tauromáquicos em Portugal", explicou o Governo no comunicado com as decisões tomadas esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.