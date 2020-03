PSP confirma ter 7 profissionais infetados com coronavírus

Sete polícias (cinco patrulheiros, e dois técnicos sem funções policiais), estão infetados com coronavírus, enquanto mais cerca de 250 se encontram em quarentena médica, com suspeitas de também serem portadores da doença.

A informação oficial foi dada nesta segunda-feira pela Direção-Nacional da PSP. Em comunicado, esta força de segurança garante que o contágio aos operacionais afetados foi feito "fora do contexto profissional". Não obstante esse facto, todas as pessoas que tiveram contacto com os infetados (as cerca de 250 que a PSP refere estarem em quarentena), foram encaminhadas para isolamento.

Ainda segundo a PSP, onze polícias que apresentavam sintomas de Covid-19 foram encaminhados para a realização de testes de despistagem, tendo todos dado negativo.

A Direção-Nacional da Polícia refere ainda que a esquadra de segurança ferroviária das Devesas, em Gaia, se encontra fechada temporariamente. Recorde-se que é neste local, que trabalha um dos agentes infetados com Covid-19.



Vinte dos colegas do mesmo estão, por isso, sujeitos a isolamento médico, e à espera do resultado dos testes epidemeológicos. O encerramento levou a que a área de patrulhamento entregue a esta esquadra, esteja a ser vigiada por outros departamentos policiais.

Por fim, a PSP diz já ter difundido a todos os polícias instruções de intervenção no âmbito do Estado de Emergência que o país vive.

No que toca ao apoio a civis, a Polícia já prestou apoio a cerca de 600 cidadãos em quarentena médica, e a outros 9 que estão fechados em casa por estarem infetados.