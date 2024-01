PSP e GNR agendam paralisações para 31 de janeiro devido a suplemento atribuído à PJ

A Plataforma dos Sindicatos da PSP e Associações da GNR anunciou, esta sexta-feira, o agendamento de paralisações para dia 31 de janeiro como forma de protesto contra o tratamento que considera "desigual e discriminatório" em relação à Polícia Judiciária (PJ)."No dia 31 [de janeiro] iremos simbolicamente estar concentrados em várias zonas do país, mobilizando massivamente todos os profissionais da PSP e da GNR", disse aos jornalistas o representante da plataforma de sindicatos, Bruno Pereira, à porta da PSP do Porto, após uma reunião de mais de três horas.Em causa está um suplemento que foi atribuído à PJ e que não foi aplicado às outras duas forças de segurança.A plataforma referiu ainda que vai cortar relações com o Ministério da Administração Interna por "falta de interesse, tempo e incompetência objetiva comprovadas".