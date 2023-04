Quase 100 moradores do bairro da Jamaica começaram a ser realojados

Quase 100 moradores do bairro Vale de Chícharos (bairro da Jamaica), no Seixal, começaram esta terça-feira a ser realojados numa nova etapa de um processo iniciado em 2018, anunciou a autarquia.

Esta fase de realojamento que abrange 98 pessoas (32 famílias), explica a Câmara Municipal do Seixal em comunicado, decorrerá até dia 13 com a demolição das construções e a limpeza geral do terreno.

Desde que se iniciou este processo em Vale de Chícharos, já foram realojadas 396 pessoas, às quais se juntam agora mais 98, num total de 494 pessoas/171 famílias.

Em janeiro, 37 famílias do bairro (119 pessoas) foram realojadas, o mesmo ocorrendo em outubro com o realojamento de outras 37 famílias.

A Câmara do Seixal (CDU), no distrito de Setúbal, estima que todo o processo de realojamento de Vale de Chícharos iniciado em dezembro de 2018 esteja terminado no final do ano.

O levantamento exaustivo do número de pessoas a viver no bairro foi feito em 2017.

Na altura, foi realizado o recenseamento de 234 famílias, cerca de 750 pessoas, com direito a serem incluídas no processo de realojamento de acordo com o protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal do Seixal e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, homologado pela Secretaria de Estado da Habitação.

A autarquia explica que o modelo de realojamento adotado foi o de aquisição e reabilitação de habitações dispersas pelo município com vista a uma integração plena dos moradores de Vale de Chícharos na comunidade seixalense.

Para o presidente da autarquia, Paulo Silva, "a excelente integração das famílias já realojadas na comunidade seixalense revela que a adoção deste modelo de realojamento tem sido um sucesso".

Atendendo à dimensão e à complexidade deste processo, tendo em conta o elevado número de famílias e a necessidade de uma rápida demolição dos edifícios, ficou definido que este procedimento seria realizado de forma faseada.

Em comunicado, a autarquia assegura que irá continuar a trabalhar, em conjunto com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e o Ministério da Habitação, para proceder ao realojamento, o mais rápido possível, das 64 famílias que ainda ficam a residir em Vale de Chícharos.

O financiamento do realojamento resulta de verbas provenientes de uma candidatura da Câmara Municipal do Seixal ao Plano de Recuperação e Resiliência.