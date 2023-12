Quase 400 brinquedos recebem alerta para risco grave para a saúde e segurança das crianças

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) emitiu 395 alertas sobre brinquedos com risco grave para a saúde e segurança das crianças, desde o início do ano, relatou este sábado o Jornal de Notícias.Os principais perigos apontados são a presença de químicos (175 alertas) e o risco de engasgamento (134). Outros riscos estão associados a ferimentos (22), queimaduras (18), ambiente (16) e estrangulamento (15).No caso dos químicos, está em causa a presença de ftalatos, substâncias capazes de tornar maleáveis os plásticos rígidos, ou a quantidade excessiva de boro, responsável pela viscosidade. Entre os brinquedos com risco de engasgamento incluem-se os de pilhas ou ímanes.A DGC encaminhou os alertas para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).