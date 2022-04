Quatro barras marítimas fechadas e cinco condicionadas este sábado

Quatro barras marítimas estão este sábado fechadas a toda a navegação e cinco estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a informação disponível no 'site' da AMN, atualizada às 09:08 de hoje, encontram-se fechadas a toda a navegação as barras do porto de Vila Praia de Âncora, Esposende, Caminha e Portinho da Ericeira.

A barra de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 15 metros e a da Figueira da Foz a barcos de comprimento inferior a 11 metros.