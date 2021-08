Quatro dias a atravessar o Gerês em bicicleta, uma aventura diferente para este verão

É uma proposta no mínimo desafiante, a da empresa Tobogã, que criou um roteiro alternativo, em bicicleta, à recém-inaugurada GR 50, uma grande rota pedestre , com cerca de 200 km de extensão, ao longo do Parque Nacional Peneda-Gerês."O objetivo é dar a conhecer o Parque Nacional na sua totalidade, de uma forma autêntica e personalizada", explicou à MUST Manuel Costa, um dos responsáveis desta empresa sediada em Entre-Ambos-os-Rios, no concelho de Ponte da Barca, que além da travessia do PNPG, disponibiliza também passeios de um dia, bem como atividades de canyoning e stand up paddle nos rios e albufeiras da região.