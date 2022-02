Quatro golfinhos deram à costa durante o fim de semana em praias da Figueira da Foz e Osso da Baleia, Pombal. Só na Costa de Lavos, Figueira da Foz, foram encontrados no sábado dois animais, um dos quais já em decomposição.O outro tinha mais de dois metros, segundo Carlos Mesquita, pescador, que alertou as autoridades. No mesmo dia, mais a sul, na praia do Osso da Baleia também deu à costa um exemplar.