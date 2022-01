Quatro tripulantes resgatados de veleiro com rombo no casco ao largo dos Açores

Quatro pessoas foram resgatadas de um veleiro com bandeira dos Países Baixos que estava ao largo dos Açores e "sofreu uma avaria no leme e um rombo no casco abaixo da linha de água", revelou esta quarta-feira a Marinha.

Em comunicado, aquela entidade esclarece que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) coordenou, entre a tarde de terça-feira e o dia desta quarta-feira, o resgate de quatro tripulantes do veleiro "BRAINSTROM", em articulação com o promotor da regata "ARC January 2022".

Os quatro tripulantes, de nacionalidade neerlandesa com cerca de 30 anos, foram resgatados esta quarta-feira à tarde por um dos veleiros mobilizados para a operação, acrescentou.

"A embarcação navegava a cerca de 1.200 milhas náuticas (2230 quilómetros) a sul da ilha de São Miguel, nos Açores", esclareceu aquela autoridade.

Quando recebeu o alerta, pelas 19:20 de segunda-feira, a Marinha "empenhou na operação de salvamento os veleiros "WHAT'S NEXT" e "RHAPSODIE VI", participantes na regata, organizada pela empresa World Cruising Club".

O veleiro que sofreu a avaria "dirige-se para o porto de Santa Lúcia, no arquipélago das Caraíbas", indicou a Marinha.