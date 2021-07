Em 2019, o jornalista Sebastião Bugalho, então com 22 anos, foi escolhido por Assunção Cristas para integrar, em sexto lugar, a lista do CDS pelo círculo de Lisboa, nas legislativas daquele ano. Mas não foi eleito deputado e voltou-se novamente para o jornalismo.Qual foi o caminho deste "jovem prodígio", como lhe chamam, que se tornou jornalista com apenas 20 anos? Saiba mais na Revista Sábado