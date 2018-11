Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raspadinha premeia apostador com 10 mil euros em Amarante

Vencedor, residente numa freguesia do concelho, tem cerca de 50 anos e é "um homem que vive do trabalho".

Por P.L.L. | 08:55

Pela segunda vez em apenas quinze dias, a tabacaria Chaimite, em Amarante, vendeu uma raspadinha premiada na quinta-feira.



Desta vez o valor foi de 10 mil euros, com a raspadinha ‘10 Vezes’, depois de um apostador ter levado para casa 100 mil euros com a raspadinha ‘Feliz Natal’.



‘Se rico quer ficar, no Chaimite deve apostar’ é o slogan do Chaimite e foi a frase proferida pelo apostador desta quinta-feira após ter voltado ao estabelecimento, quinze minutos depois de ter raspado o número da sorte.



"Fiquei muito contente. No espaço de duas semanas, darmos dois grandes prémios é muito bom. Ficamos sempre muito felizes", referiu José António, proprietário da tabacaria.



O apostador, residente numa freguesia do concelho, tem cerca de 50 anos e, segundo José António, é "um homem que vive do trabalho" e, por isso, acredita que o prémio foi muito merecido.



O homem apostou apenas um euro e levou 10 mil.