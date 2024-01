Reabertura de balneários em Gondomar aguarda contra-análise negativa de 'legionella'

Um mês decorrido sobre a deteção da bactéria 'legionella' em dois chuveiros dos balneários da Escola Secundária de Gondomar, que obrigaram ao seu encerramento, a normalização da situação aguarda pelo resultado da terceira contra-análise negativa, revelou a escola.

Num email enviado na quinta-feira aos pais, e a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, a diretora da escola do distrito do Porto informa que, seguindo as determinações da Parque Escolar, "estão a ser levados a cabo todos os procedimentos protocolares inerentes à situação de 'legionella' detetada, procedimentos estes que incluem desinfeções com água quente".

Indica a responsável do agrupamento que "as duas contra-análises feitas deram [resultado] negativo" e que o resultado da terceira "previsivelmente, será disponibilizado ainda durante esta semana".

"Se assim acontecer, os balneários funcionarão em pleno na próxima semana", acrescenta.

Desde o início do segundo período, a 3 de janeiro, os rapazes têm disponíveis os "balneários 1 e 2 enquanto as meninas podem usar os balneários 5, 6 e 7", com a recomendação de que "não podem usar os chuveiros de água quente".

A 13 de dezembro, em resposta à Lusa, a Parque Escolar informou que no dia anterior, "no âmbito do plano de manutenção e conservação preventiva da Escola Secundária de Gondomar, foram recolhidas amostras, tendo sido registada a presença da bactéria 'legionella' SPP, num chuveiro do balneário feminino e num chuveiro do balneário masculino".

A Lusa tentou obter uma atualização da parte da Parque Escolar, mas até ao momento não foi possível.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.