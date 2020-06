Rede de cuidados continuados sem registo de mortes por coronavírus desde 22 de abril

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) está sem registo de qualquer óbito por covid-19 desde 22 de abril, indicou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, avançando que nos lares de idosos ocorreram 529 óbitos.

Na conferência de imprensa diária de atualização da informação sobre a pandemia de covid-19, António Lacerda Sales especificou que na RNCCI ocorreram 15 óbitos, mas desde o dia 22 de abril que não se regista qualquer óbito nesta rede.

Nos restantes lares de idosos, registaram-se 529 óbitos, 273 dos quais na região Norte, 141 no Centro, 109 em Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo e cinco no Algarve, acrescentou o secretário de Estado.

António Lacerda Sales disse que 13 unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados registam atualmente casos positivos de covid-19, num universo de 362.

"São hoje 26 os doentes infetados com coronavírus, o que representa uma diminuição em relação aos últimos dias", sublinhou António Sales.

Segundo o secretário de Estado, desde 09 de março que foram transferidos cerca de 4.800 doentes que estavam nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a rede de cuidados continuados.

O governante disse ainda que, desde 09 de março, foram encontradas 490 respostas sociais, "permitindo libertar camas hospitalares".

Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19 em 33.969 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.

Relativamente ao dia anterior, há mais 10 mortos (+0,7%) e mais 377 casos de infeção (+1,1%).

O número de pessoas hospitalizadas subiu de 445 para 475, das quais 64 se encontram em unidades de cuidados intensivos (mais seis).