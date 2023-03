As redes de tráfico humano a operar no litoral alentejano estão na máxima força e as máfias já tomaram conta da maior parte das habitações e do comércio local. Há relatos de rixas, perseguições a mulheres e de negócios escuros feitos às claras. O povo está revoltado.



Em Vila Nova de Milfontes, Madalena vive paredes meias com uma casa superlotada de imigrantes.









Ver comentários