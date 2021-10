Os hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira, que em 2018 eram parcerias público-privadas (já voltaram para a esfera do Estado), são os que têm mais áreas de Excelência Clínica com nível de qualidade máxima: sete. Segue-se o Hospital da Luz Lisboa, com seis, e o Hospital de Loures (PPP gerida pela Luz Saúde) ocupa o 4º posto, a par dos hospitais de Viseu e de Vila Real, com quatro áreas.