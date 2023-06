Renovados terminais rodoviários das Camélias e Asprela abrem hoje no Porto

Os terminais rodoviários das Camélias e da Asprela, no Porto, reabrem esta quinta-feira ao público após obras de renovação, prontos para receber as linhas interurbanas vindas do norte e sul e retirando autocarros do centro da cidade.

De acordo com o portal oficial da Câmara Municipal do Porto, a par da renovação nas Camélias, na Asprela estão em causa terminais tanto no Hospital São João como no Polo Universitário, encerrando-se também esta quinta-feira o terminal Régulo Magauanha, junto às instalações do INEM, perto da Trindade.

Quanto ao terminal das Camélias, junto à Praça da Batalha, a renovação "passou pela criação de uma zona de embarque/desembarque, com cinco cais, e uma zona de apoio para estacionamento de longa duração dos veículos afetos ao transporte público de passageiros".

"Incluiu a melhoria das paragens, condições de acesso e espera, sinalética, arranjo paisagístico do espaço e ainda a criação de uma sala de espera com apoio de cafetaria e WC, até agora inexistente", refere também a autarquia, acerca da empreitada.

A mesma permite "organizar o serviço interurbano em transporte público pesado de passageiros na zona sul da cidade, de modo a reduzir o volume de circulações de autocarros no centro do Porto".

No polo intermodal da Asprela, composto pelos terminais do São João e do Polo Universitário, "coexistirão os serviços de Metro, STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto], AMP [Área Metropolitana do Porto], CIM [Comunidade Intermunicipal] do Tâmega e Sousa, CIM do Ave e ainda alguns serviços expressos", segundo a autarquia.

No São João, "houve um aumento do espaço de cobertura, materializando um verdadeiro interface multimodal, passando a existir um edifício com Loja Andante, cafetaria, WC's e uma sala de descanso para os trabalhadores da Metro e da STCP, substituindo instalações provisórias há muito aí instaladas".

Já no Polo Universitário, o terminal adjacente à estação de metro "será utilizado por operadores privados, que terão aí o términus das suas linhas, e prevê a existência de duas paragens de embarque/desembarque".

"Também neste terminal existe um edifício com sala de espera, cafetaria, quiosque e WC's para apoio e conforto dos passageiros", bem como uma zona de estacionamento para pesados de passageiros "que necessitem fazer tempo de paragem mais alargado".

A Câmara do Porto refere também além destes terminais, existirão paragens na Circunvalação e na Rua Bernardino de Almeida, no sentido de entrada no Porto, e na Rua Roberto Frias, no sentido da saída.

A consolidação do Polo da Asprela, que nos serviços interurbanos de autocarros movimentará "um número de passageiros e de autocarros interurbanos equivalente ao Terminal Intermodal de Campanhã", vai permitir a reorganização do serviço e contribuirá "para a redução do volume de circulações" no centro do Porto e em frente ao Hospital de São João.

Todas as infraestruturas são geridas pela STCP Serviços.