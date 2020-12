Representantes do movimento "A Pão e Água" recebidos por presidente da Câmara de Lisboa ao fim de 7 dias de greve

Os representantes do movimento "A Pão e Água" vão ser recebidos pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, ao sétimo dia de greve de fome.



O grupo, encabeçado pelo chef de cozinha Ljubomir Stanisic, está há sete dias em frente do Parlamento, em Lisboa. Ljubomir Stanisic e José Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas, foram dois dos representantes a entrar esta tarde nos Paços do Concelho

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários