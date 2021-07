Restaurantes abertos até às 2h00. Conheça as novas regras para o setor

Os restaurantes vão poder, a partir de domingo, estar de portas abertas até às duas da manhã em todo o País. O mesmo horário serve como limite para o restante comércio, anunciou ontem o primeiro-ministro, António Costa.Apesar desta notícia, que agradou aos empresários, o setor ainda não tem motivos para respirar fundo. Ao fim de semana, que arranca às 19h00 de sexta, continua a ser necessário teste negativo ou certificado digital para fazer uma refeição no interior dos restaurantes.A mesma exigência será exigida aos bares, que podem finalmente reabrir, com as regras dos restaurantes: os clientes terão de ficar sentados, com um máximo de seis pessoas por mesa em espaços interiores.Só em outubro, quando se espera que 85% da população esteja totalmente vacinada, é que os bares poderão retomar o normal funcionamento, assim como as discotecas, com dança e circulação. Para entrar, será necessário apresentar teste ou certificado digital. Nesse mês, os restaurantes também deixarão de ter limitações sobre o número de pessoas à mesa."É um sentimento agridoce", resume Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, a associação mais representativa do setor. A grande preocupação está mesmo no ramo da animação noturna. "Perde-se mais um ano, porque a época alta vai à vida. É uma decisão que vai desviar também potenciais turistas", explica a responsável.O primeiro-ministro explicou que o recurso ao certificado ou teste nas salas interiores dos restaurantes se deve ao "maior risco e convívio" às sextas à noite, sábados e domingos. Mas a justificação não convence o presidente da associação Pro.Var: Daniel Serra insiste que a medida promove "discriminação entre restaurantes" que têm ou não esplanada.Daí que a associação insista numa nova e "urgente" leva de apoios a fundo perdido, com uma majoração para os negócios com perdas de 40%, precisamente para compensar o impacto das novas dinâmicas da procura.Segundo a Pro.Var, há restaurantes com perdas de 90% nas salas interiores, devido à exigência dos testes ou certificados digitais aos fins de semana.O setor deverá registar perdas de cinco mil milhões de euros neste ano, o que representa mais de metade do seu valor anual pré-pandemia. O fim dos apoios e as restrições duras agravaram o cenário em 2021.António Costa começou por anunciar que os bares só reabririam em outubro. Horas depois, o Governo viria a corrigir a informação, explicando que a reabertura destes espaços era possível, com regras apertadas.O setor reconhece que o fim do teletrabalho obrigatório é uma medida que poderá dinamizar a procura nos restaurantes, em especial no período de almoços e nos centros das maiores cidades.Isabel Camarinha, da CGTP, avisa que o certificado ou teste obrigatórios na restauração poderão deixar as empresas do setor mais frágeis, contribuindo para aumentar situações de precariedade.Durante largos meses sem uma data para reabrir, as discotecas mostram-se agora mais satisfeitas. Contudo, a reabertura apenas em outubro, após a época alta, leva as associações do setor a exigir mais apoios ao Governo.A partir de 1 de agosto, quem apresentar certificado de vacinação ou teste negativo à Covid-19 vai poder voltar a assistir aos eventos desportivos nas bancadas.A venda de álcool após as 21h00 volta a ser permitida nos súper e hipermercados. Contudo, o consumo na rua continua a ser proibido. Para "desincentivar", explicou Costa.O plano de libertação das restrições consiste em três fases e está alinhado com a evolução da vacinação. A primeira fase dá-se no domingo, com 57% da população completamente vacinada. A segunda fase dá-se a 5 de setembro, quando essa proporção sobe para 70%. A terceira e última, em outubro, depende do facto de 85% da população estar vacinada na íntegra. Costa admite que as etapas podem ser "antecipadas" se a evolução da vacinação assim o permitir.