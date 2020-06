Reunião de crise devido a coronavírus em Lisboa

Lisboa e Vale do Tejo registou esta sexta-feira mais 284 infetados, o que representa 76% dos 375 novos casos no País. A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu "dificuldade em quebrar as cadeias de transmissão" na Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra, e anunciou uma reunião para segunda-feira com a presença do primeiro-ministro e dos autarcas destes municípios.



Em cima da mesa estará "o aprofundamento das medidas de supressão da doença nestas áreas com maior incidência". A ministra avisou ainda que "estão redondamente enganados aqueles que pensam que podem regressar às suas vidas na normalidade anterior".

Ver comentários