A Organização Mundial da Saúde (OMS) coloca a Europa no mapa de risco de surtos de dengue, Zika e febre chikungunya já neste verão, devido ao aumento das temperaturas resultantes das alterações climáticas.



Adianta a OMS que há já casos isolados, em particular na Itália. “Um dos maiores desafios no controlo é que os ovos de mosquito podem permanecer secos por vários meses enquanto viajam em recipientes, apenas para eclodir num novo país dentro de poucas horas após entrarem em contacto com a água.









