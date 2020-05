Risco de transmissibilidade do coronavírus em Portugal foi de 0,92% nos últimos cinco dias

O risco de transmissibilidade (Rt) da covid-19 foi de 0,92% nos últimos cinco dias, com uma variação muito ligeira entre regiões, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), avançou esta sexta-feira a ministra da Saúde.

"Nos últimos cinco dias, da análise realizada entre 23 e 27 de abril, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado, medido em função do tempo, o conhecido Rt, foi de 0,92%, com uma variação muito ligeira entre regiões", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Exatamente com a taxa de contágio de 0,92% estão as região Norte e Lisboa e Vale do Tejo, adiantou a ministra da Saúde, referindo que "um pouco abaixo" desse valor está a região Centro.

Portugal regista esta sexta-feira 1.007 mortos, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção Geral da Saúde.





