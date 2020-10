O Rodrigo demonstrou-nos que nem a Medicina é exata. Ao lutar contra todos os prognósticos negativos, o Rodrigo mostrou-nos que tem muita vontade de viver. É um bebé guerreiro”, foi desta forma que o padre Constantino Alves se dirigiu ao menino que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’, durante a missa que assinalou o seu primeiro aniversário (fez um ano na quarta-feira, dia 7).





A missa foi celebrada pelo mesmo pároco que batizou Rodrigo, quando este tinha apenas três dias, nos Cuidados Intensivos do hospital de São Bernardo, em Setúbal. A celebração aconteceu no sábado, numa Igreja no Montijo. O menino surgiu na celebração com um vestido de batismo.