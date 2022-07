Milhares de pessoas encheram este domingo as ruas de Vila Franca de Xira, no último dia das Festas do Colete Encarnado, tradição que completa 90 anos e que regressou após dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19.“É o encontro entre o povo, a cidade e o campo. Neste caso, o grande homenageado é o campino, que merece o respeito de todos nós e cujo trabalho está escondido e só vai aparecendo nestas ocasiões”, afirmou aoAristides Ferreira, presença habitual desde há 45 anos e que já foi responsável pela organização das festas, “que estão na alma da terra”.