Saiba quais os concelhos que recuam, os que se mantêm e os que avançam no desconfinamento

Após Conselho de Ministos, esta quinta-feira, Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência atualizou a lista de concelhos de Portugal conforme a fase do processo de desconfinamento que podem prosseguir



Um concelho recua, na fase de desconfinamento: Cabeceiras de Basto. Há quatro concelhos que se mantêm na mesma fase em que estavam: são Carregal do Sal, Odemira, Paredes e Resende. Isto significa, explicou Mariana Vieiera da Silva, que se mantém a cerca sanitária naquele concelho.

Há ainda quatro concelhos que 'sobrem' à quarta fase do desconfinamento: Miranda do Douro, Portimão, Aljezur e Valongo.



Em Portugal há agora 23 concelhos no nível de 'alerta' para a transmissão da Covid-19. Há nove que saem deste nível e seis que entram.



Assim, Cabeceiras de Basto (com mais do que 240 casos por 100 mil habitantes)e Paredes recuam à fase de 19 de abril do desconfinamento.



A cerca sanitária aplicada nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, em Odemira, devido à incidência de covid-19, vai manter-se, mas com "condições específicas de acesso ao trabalho" a partir de segunda-feira, anunciou o Governo.

Numa conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu que as duas freguesias permanecem na primeira fase do atual processo de desconfinamento no continente português, relativa a 15 de março.

"O Governo decidiu manter a cerca sanitária, considerando, no entanto, e ao contrário do que acontecia até aqui, a possibilidade de haver condições específicas de acesso ao trabalho, definidas pela senhora ministra da Saúde e pelo senhor ministro da Administração Interna, e para casos excecionais e de urgência que necessitem de entrar naquele concelho", afirmou.

Sem especificar as condições em causa, a ministra referiu que se aplicam a partir de segunda-feira, depois de o concelho de Odemira, no distrito de Beja, ter baixado o nível de incidência de covid-19.

"A verdade é que o concelho de Odemira, que já ultrapassou incidências de 1.000 [casos] por 100.000 habitantes, tem hoje pouco mais de 240 por 100.000 habitantes", indicou.Sobre o verão, as regras de segurança para os areais mantêm-se iguais às de 2020: praias controladas por 'semáforo' e com máscara obrigatória nos equipamentos de apoio, bares cafés e restaurantes.



Reprivatização da Efacec

Foi anunciada abertura do processo de reprivatização da Efacec, com 10 propostas não vinculativas de eventuais interessados já recebidas. Destas, cinco "não cumpriam pelo menos um dos critérios definidos como o mínimo necessário para proceder à sua avaliação". Para a fase seguinte do concurso serão selecionadas cinco propostas que cumpram os requisitos, explicou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.