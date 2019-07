Saiba quais os cuidados de saúde que deve ter antes de viajar

O planeamento de uma deslocação de trabalho ou por motivos de férias a um país de clima tropical deve prever uma consulta de medicina para viagens. São regiões do globo onde há um risco potencial de contrair doenças como a febre amarela ou a hepatite A."Para que a vacinação internacional não seja um potencial impeditivo para que o viajante embarque, recomenda-se que se agende uma consulta do viajante com quatro a seis semanas de antecedência", explica a médica Gabriela Saldanha, do Centro de Vacinação Internacional do Porto.Não são muitos os países que exigem determinadas vacinas como condição de entrada. Existem apenas duas vacinas obrigatórias, e sem elas os viajantes não conseguem entrar em certos países: contra a febre-amarela e a meningite meningocócica, refere a especialista.Sobre a vacina contra a febre amarela, a Direção-Geral da Saúde indica que é recomendada para quem viaje para países da África, Ásia ou da América do Sul, como por exemplo Índia, Costa do Marfim ou Serra Leoa.A vacinação contra esta doença deve ser realizada, pelo menos, 10 dias antes de viajar. Uma dose única confere proteção contra a doença durante toda a vida, não sendo necessárias doses de reforço. Já no caso da vacina contra a meningite meningocócica, um país que a exige é a Arábia Saudita.Gabriela Saldanha sublinha que em muitas zonas de África, América do Sul, Sudoeste Asiático ou Subcontinente Indiano, os cuidados com a água são fundamentais para reduzir o risco de doenças como hepatite A, febre tifoide ou a cólera.Verifique se os menores têm as vacinas do Programa Nacional de Vacinação atualizadas. Aos adultos é recomendado ter as vacinas contra o tétano, difteria e sarampo. São também indicadas as que imunizam contra a Hepatite C, papeira e gripe.A diarreia atinge entre 20 a 50% das pessoas que realizam deslocações ao estrangeiro: É recomendado beber só água engarrafa, lavar as mãos com regularidade e comer os alimentos previamente lavados.As estatísticas dos afogamentos incluem aqueles que se afogam ao tentar ajudar. Mantenha-se seguro: se vir alguém que possa estar a afogar-se, saiba como atuar.Nade sempre acompanhado, não mergulhe se não souber a profundidade, não nade para fora da zona de segurança. Preste atenção às marés e às correntes. Tenha cuidado para não se cansar em mar aberto.Não flutue em colchões ou bolas insufláveis com a maré a vazar ou vento de terra forte. Use colete quando estiver a praticar desportos aquáticos. Nunca deixe as crianças nadar sem vigilância, assegure-se que as crianças aprendem a nadar.O viajante deve guardar na bagagem um conjunto de documentos que são considerados necessários: documento de identificação, que fora do espaço da União Europeia, por regra, é o passaporte, o documento com número de utente de serviço de saúde e o boletim individual de saúde/vacinas.Gabriela Saldanha– A consulta do viajante baseia-se no estabelecimento de riscos possíveis e prováveis na deslocação do viajante, e na forma de os evitar. É feito o aconselhamento para minimizar a ocorrência de doenças endémicas.– A decisão de quais as vacinas internacionais que o viajante deve realizar depende de algumas variáveis que devem ser equacionadas na consulta.– O continente e o país de destino, o tempo que vai estar no local ou tipo de alojamento.