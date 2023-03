Na madrugada do próximo domingo, 26 de março, entra em vigor o horário de verão em Portugal, Madeira e Açores. Assim que for 1h00 da manhã, os ponteiros adiantam até 60 minutos às 2h00, o que resulta em menos uma hora de sono.



A mudança coincide, como todos os anos, com a entrada na Primavera, que começa a 20 de março.