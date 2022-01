Santiago nasceu às 12h20 de quarta-feira, no Porto, com 2,420 kg. A mãe tem Covid-19 grave e está ligada ao aparelho de ECMO (técnica de oxigenação artificial do sangue considerada de alto risco), pelo que o parto mereceu especiais cuidados. O bebé respira sem apoio e testou negativo.“Correu bem e tanto a mãe como o bebé estão bem”, sublinhou esta quinta-feira a diretora do Serviço de Obstetrícia do Hospital de São João, Marina Moucho, em conferência de imprensa.