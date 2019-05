Saybie nasceu com 244 gramas e sobreviveu

Saybie nasceu com 244 gramas e poderá ser a bebé mais pequena do Mundo a sobreviver, segundo o registo da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos da América (EUA).A bebé nasceu em dezembro do ano passado, com apenas 23 semanas e três dias, através de uma cesariana de emergência, no Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns - a maior maternidade da Califórnia, situada em San Diego, EUA.Depois de estar internada cerca de cinco meses nos Cuidados Intensivos, a criança teve alta médica na quarta-feira - dia em que já pesava 2,26 quilos e media 40 centímetros, encontrando-se bem de saúde.O parto ocorreu prematuramente porque a mãe da bebé foi diagnosticada com pré-eclâmpsia - uma complicação da gravidez potencialmente grave, caracterizada por aumentar a pressão (hipertensão arterial).Segundo um comunicado da unidade hospitalar, o peso de Saybie ao nascer equivalia ao de "uma maçã grande". A bebé nasceu com menos 7 gramas do que o bebé alemão que, até então, era o mais pequeno do Mundo a sobreviver."Disseram ao meu marido que teria uma hora com ela e que, em seguida, ela morreria. Mas essa hora passou a duas, e estas duas a um dia e, em seguida, a uma semana", contou a mãe de Saybie, num vídeo divulgado pelo hospital. A mulher salienta que este foi o dia "mais assustador" da sua vida."Fazemos tudo o que sabemos e da melhor forma que conseguimos. Depois cabe aos bebés. Alguns têm o que é preciso para crescerem fora do útero", explica no vídeo Spring Bridges, enfermeira do hospital.Já Kim Norby, uma outra enfermeira, considera que Saybie é "um milagre".Manuel Cunha, neonatologista do hospital de CascaisManuel Cunha – É completamente inédito, um verdadeiro milagre, porque para além de se tratar de uma prematuridade extrema, porque nasceu abaixo das 28 semanas, o peso à data do nascimento é uma restrição muito grave. O risco de mortalidade é muito elevado nestes casos. Portanto, só o facto de ter sobrevivido é já uma grande vitória. Agora resta saber se a bebé nasceu com algum tipo de complicação associada à prematuridade extrema.– Estes bebés prematuros, muito pequeninos, têm maior risco de sofrer lesões cerebrais, de terem retinopatia, uma doença que pode levar à cegueira. Têm também um risco elevadíssimo de surdez e de lesões pulmonares. Há também a possibilidade de estar tudo bem e as complicações, mais graves até, só se manifestarem mais tarde.– Sim, ou até o crescimento do cérebro. Agora são necessárias consultas regulares e de várias especialidades.