"Se for procedimento comum o que está em causa é o SEF": Marcelo sobre a morte de ucraniano no Aeroporto de Lisboa

do cidadão ucraniano morto no centro de acolhimento temporário do SEF, no Aeroporto de Lisboa se tratou de "ato isolado ou de um sistema."





O Presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que é necessário averiguar se o caso"Uma instituição como o SEF não pode continuar assim. É importante saber se é "um ato isolado ou um sistema", sublinhou o Presidente da República, pouco depois do anúncio da indemnização, em nome do Estado, à família de Ihor Homenyuk, que perdeu a vida em março passado.O Chefe de Estado, que falava esta quitna-feira aos jornalistas numa cerimónia condecoração de Júlio Isidro, relembrou que deverá ainda ser apurado se "os que deram vida [ao caso do SEF] naquele período poderão continuar a dar vida no período seguinte".