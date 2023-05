SEF atribuiu mais de 50 mil proteções temporárias a cidadãos ucranianos desde o início da guerra

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) atribuiu mais de 50 mil proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam na Ucrânia, desde que a guerra eclodiu no país.Em comunicado divulgado esta terça-feira, o SEF dá conta que das 58.570 proteções temporárias, 34.421 foram concedidas a mulheres e 24.149 a homens. Os menores representam um total 14.218 e estão repartidos em duas categorias: acompanhados e não acompanhados."Os municípios com o maior número de proteções temporárias concedidas continuam a ser Lisboa (12.088), Cascais (3.832), Porto (2.931), Sintra (2.001) e Albufeira (1.466)", pode ler-se no comunicado.Quando os ucranianos chegam a Portugal é acionado um mecanismo especial de autorização de título de residência, o título de proteção temporária. Este tem a duração de um ano e dá acesso a vários serviços no País, entre os quais o Serviço Nacional de Saúde.