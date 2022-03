SEF faz controlos aleatórios na fronteira com Espanha para prevenir tráfico de pessoas em fuga da Ucrânia

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciou esta segunda-feira controlos móveis aleatórios na fronteira com Espanha para evitar o tráfico de pessoas em fuga da Ucrânia, após um alerta da Europol.

O SEF refere em comunicado que começou uma "operação de controlos móveis aleatórios nos principais pontos de passagem da fronteira terrestre com Espanha, que decorrerá nas próximas semanas", depois de a Europol ter alertado para a possibilidade de tráfico de pessoas aproveitando a movimentação provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Serão também realizadas "ações de fiscalização por todo o país com o objetivo de detetar eventuais crimes de tráfico de seres humanos e de angariação de mão-de-obra ilegal, com especial destaque para os menores não acompanhados e mulheres indocumentadas", adianta o SEF.

A Europol está a disponibilizar meios para análise de dados e uma plataforma segura para o intercâmbio de informações com os intervenientes operacionais no terreno e com outros Estados-membros, refere ainda o SEF.

Portugal concedeu até esta segunda-feira 8.250 pedidos de proteção temporária a pessoas vindas da Ucrânia desde o início da invasão russa.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.