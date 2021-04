Segunda fase da vacinação contra a Covid-19 vai ser feita de acordo com faixas etárias e doenças de risco

A Direção-Geral da Saúde atualizou esta quarta-feira a norma da vacinação contra a Covid-19 em Portugal para o iníco da segunda fase da vacinação.A norma tem como objetivo adptar a estratégia para uma maior disponibilidade de doses de vacinas.Na segunda fase da vacinação contra a Covid-19 são incluídas duas estratégias distintas: "a vacinação por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos e que tenham doenças com risco acrescido de COVID-19 grave ou morte", diz o documento da DGS.

Entre as doenças incluídas para a fase dois estão a diabetes, obesidade grave (IMC = 35kg/m2), doença oncológica ativa, pessoas em situação de transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves (como as doenças neuromusculares) e as doenças mentais.

"As pessoas que recuperaram de infeção por SARS-CoV-2 há pelo menos seis meses podem ser vacinadas contra a Covid-19 nesta fase, de acordo com o grupo prioritário ou a faixa etária a que pertencem. A vacinação será feita com apenas uma dose, independentemente da vacina, e apenas quando for iniciada a vacinação das pessoas com menos de 60 anos", explicam as autoridades de saúde.

A norma refere adicionalmente quais os métodos de agendamento e convocatória para vacinação, quer as pessoas sejam ou não seguidas pelo Serviço Nacional de Saúde.



Entre as doenças que darão prioridade na toma da vacina, independentemente da idade, conta-se a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais, refere.