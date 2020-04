Segundo período do Estado de Emergência termina com 184 detidos por desobediência e 432 estabelecimentos encerrados

No segundo período do Estado de Emergência, que vigorou de 3 a 17 de abril, 184 pessoas foram detidas por crime de desobediência.



Destes 184 detidos, 44 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, ou seja, estavam infetados com coronavírus, 80 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 19 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 1 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços, 10 por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar.





A operação foi realizada pela a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública que desenvolveram uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população.

Foram também encerrados 432 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas pelo estado em vigor.

Estes números do segundo período somam-se às 108 detenções por crime de desobediência e 1.708 estabelecimentos comerciais encerrados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril.



De recordar que Portugal entrou este sábado no terceiro período do Estado de Emergência.