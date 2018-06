Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis milhões investidos nos hospitais algarvios

Governo gasta mais de 4,9 milhões na aquisição de equipamento e 1 milhão em reparações.

Por José Carlos Eusébio | 08:09

O Ministério da Saúde vai realizar, ao longo do corrente ano, um investimento de cerca de seis milhões de euros na compra e reparação de equipamentos nos hospitais algarvios.Em 2017, já foram gastos 5,3 milhões de euros.



"O investimento previsto, em 2018, em aquisição de equipamento é de 4 924 831 euros e em reparação, a previsão é de 1 070 070", revela o gabinete do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, numa resposta a questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, a que o CM teve acesso.



O Governo revela que, no ano passado, foram investidos na substituição de equipamentos, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 3,5 milhões de euros, enquanto na conservação e reparação de equipamento o valor foi de 1,8 milhões.



Em 2017, o investimento em equipamento médico-cirúrgico e de imagiologia representa "85% do total ". Destaque para o gasto de 428 mil euros no sistema de angiografia e de 430 mil em ressonância magnética. Foram também adquiridos biómetros, ecógrafos, angiógrafo e aparelho de RX.



Do total do valor gasto em equipamentos, 57% foi aplicado na unidade hospitalar de Faro, 41% no hospital de Portimão e o remanescente na unidade hospitalar de Lagos e nos Serviços de Urgência Básica de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António.



Entretanto, numa outra resposta ao Bloco de Esquerda, o Governo explicou que o aparelho de mamografias de Faro está "descontinuado e em fim de vida", pelo que foi aberto procedimento para a aquisição de um novo equipamento. Os utentes estão, para já, a fazer os exames em Portimão.