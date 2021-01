Seixal garante refeições a alunos de famílias carenciadas durante fecho de escolas

A Câmara do Seixal vai assegurar uma refeição diária aos alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar da rede pública de jardins de infância e 1º ciclo durante a suspensão das atividades escolares, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Segundo um comunicado da Câmara do Seixal, "as refeições serão entregues na sede do agrupamento ou, em alternativa, em outra escola indicada pelo agrupamento, e serão servidas em regime de `take-away e em descartáveis individuais para serem consumidas em casa".

Durante a interrupção das atividades escolares, a Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Lisboa, comparticipa integralmente o custo da refeição, tornando-a "gratuita durante o período em que as escolas se mantiverem encerradas", devido à pandemia de covid-19.

Os familiares das crianças abrangidas terão de informar previamente as escolas sobre os locais onde pretendem fazer o levantamento das refeições.

Esta medida surge na sequência da suspensão das atividades letivas dos estabelecimentos de ensino, na sexta-feira, decretada pelo Governo no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

