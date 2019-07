Seminarista cego vai fazer História na Igreja portuguesa ao tornar-se padre

Tiago Varanda vai fazer História na Igreja portuguesa quando, este domingo, for ordenado sacerdote pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.O diácono, de 35 anos, está feliz, mas não esconde a ansiedade. "Medo não tenho, mas sinto aquele nervosismo de quem não sabe muito bem o que o espera", diz Tiago Varanda.A preparação das futuras missas não difere muito dos restantes padres, com exceção da liturgia ser em braille.Natural de Lamego, Tiago Varanda nasceu com um glaucoma congénito e perdeu a visão progressivamente.Aos 16 anos já dependia de Micha, cão-guia que o acompanhava na altura – agora é Ibiza quem o ajuda.Antes de entrar no seminário, Tiago frequentou o curso de História e deu aulas em várias escolas.