Decisão aplica-se apenas ao anos em que há exames: 9º, 11º e 12º anos.

Por Bernardo Esteves | 17:23

O Colégio Arbitral decidiu esta terça-feira decretar serviços mínimos na greve de professores às reuniões de avaliação do 9º, 11º e 12º anos.



Esta decisão deverá permitir que estas reuniões se realizem e que sejam atribuídas aos alunos as notas internas da avaliação contínua.



Sem estas notas os alunos não podiam candidatar-se ao ensino superior.



As candidaturas ao ensino superior arrancam no dia 18 de julho.