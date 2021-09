Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo devido à previsão de chuva

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser localmente fortes e acompanhados de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para estes três distritos do continente vai estar em vigor entre as 14h00 e as 18h00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira, dia em que tem início o outono, céu pouco nublado ou limpo, apresentando gradualmente períodos de maior nebulosidade a partir do meio da manhã.

A previsão aponta também para aguaceiros a partir da manhã, mais frequentes e intensos no Algarve, com possibilidade de trovoadas em especial no Sul, e vento mais intenso nas terras altas.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima em alguns locais e pequena descida da máxima no Algarve e Baixo Alentejo.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 18 (na Guarda) e os 28 (em Évora, Beja, Lisboa e Santarém).

De acordo com Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio de outono começa hoje às 20h21.

Esta estação prolonga-se até ao dia 21 de dezembro às 15h59, dando início ao inverno.