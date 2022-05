Sindicato lamenta "profundamente" desaparecimento de dois pescadores nos Açores

O Sindicato Livre dos Pescadores, Marítimos e Profissionais Afins dos Açores lamentou esta segunda-feira "profundamente" o acidente de sábado com dois pescadores, que continuam desaparecidos, esperando que as buscas sejam bem-sucedidas.

"Este sindicato lamenta profundamente, com muito pesar, o desaparecimento de dois pescadores de Santa Maria, da embarcação Alexandre", refere o sindicato, num comunicado de imprensa.

O sindicato, com sede em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, diz esperar "ansiosamente que as buscas pelas autoridades saiam bem-sucedidas".

As buscas pelos dois pescadores desaparecidos no sábado nos Açores, depois de o barco onde seguiam ter encalhado junto à ilha de Santa Maria, prosseguem esta segunda-feira.

As operações, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), estão a ser realizadas ininterruptamente desde as 18h45 de sábado, afirmou o porta-voz da Marinha, José Sousa Luís.

"Durante a noite tivemos menos meios, mas as buscas continuaram. A embarcação foi, entretanto, rebocada e será alvo de fiscalização pela Polícia Marítima", referiu.

De acordo com a Marinha, a embarcação de pesca Alexandre, que encalhou perto da baía da Praia Formosa, foi rebocada para o porto de Vila do Porto, onde ficará à guarda da Polícia Marítima até à chegada dos mergulhadores forenses.

O alerta do desaparecimento dos dois pescadores foi dado por um terceiro tripulante, resgatado com vida pela embarcação de pesca Santo Onofre, cerca das 18h, e que foi recolhido mais tarde pela Polícia Marítima para a Vila do Porto, "encontrando-se bem de saúde".

Segundo o sobrevivente, os dois pescadores deixaram de ser vistos às 14 horas.